كورونا عالميًا: مليونا و861 ألف وفاة و86 مليونا و110 آلاف إصابة

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رام الله - دنيا الوطن

بينت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة "كورونا"، حتى صباح اليوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الاصابة بالفيروس بلغ نحو مليون و861 ألف وفاة، فيما بلغت حصيلة المصابين أكثر من 86 مليونا و110 آلاف إصابة، تعافى منهم ما يقارب من 61 مليونا و644 ألف مريض.



وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 218 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم. وسجلت دول العالم أمس الإثنين، زيادة محدودة مقارنة باليوم الذي سبقه، في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وكذلك في عدد الوفيات، حيث تم تسجيل 535 ألفا و801 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 9,070 حالة وفاة.



وبينت الإحصاءات، أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، أميركا (1,987 وفاة)، والبرازيل (573 وفاة)، وألمانيا (527 وفاة)، وروسيا (482 وفاة)، وجنوب أفريقيا (434 وفاة).



وأوضحت البيانات أن الدول الخمس التي سجلت أمس أعلى حصيلة إصابات جديدة، عالميا، خلال يوم واحد، كانت على التوالي، أميركا (190,165 إصابة)، وبريطانيا (58,784 إصابة)، وروسيا (23,351 إصابة)، والبرازيل (20,814 إصابة)، والهند (16,278 إصابة).



ولا تزال أميركا في طليعة دول العالم قياسا بأعلى حصيلة وفيات وعدد اصابات اجمالي، وأوضحت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الثلاثاء، الأكثر تأثرا جراء الجائحة في العالم من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الوفيات، هي: أميركا (362,123 وفاة)، والبرازيل (196,591 وفاة)، والهند (149,886 وفاة)، والمكسيك (127,757 وفاة)، وإيطاليا (75,680 وفاة).



وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي تعتبر حتى صباح اليوم الأكثر تأثرا عالمياً من حيث الحصيلة الإجمالية لأعداد الإصابات، هي: أميركا (21,353,051 إصابة)، والهند (10,357,569 إصابة)، والبرازيل (7,745,560 إصابة)، وروسيا (3,260,138 إصابة)، وبريطانيا (2,713,563 إصابة).