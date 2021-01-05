شؤون فلسطينية

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في قسم 3 في النقب

13 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) بين الأسرى في قسم 3 في النقب
رام الله - دنيا الوطن
سجلت 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" بين صفوف الأسرى في قسم (3) في سجن "النقب الصحراوي"، لترتفع عدد الإصابات في القسم المذكور منذ نهاية الأسبوع المنصرم إلى 44 إصابة.

وأوضح نادي الأسير، في بيان، اليوم الثلاثاء، أن استمرار تسجيل إصابات بين صفوف الأسرى ينذر بما هو أخطر، لا سيما مع استمرار إدارة السجون في احتكار رواية الوباء، من حيث نتائج العينات، وكذلك الأوضاع الصحية للأسرى المصابين.

ولفت إلى أنه رغم المطالبات المستمرة حتى اليوم، بضرورة الإفراج عن الأسرى المرضى وكبار السّن على وجه الخصوص، مع تصاعد المخاطر الحاصلة من انتشار الوباء، إلا أن سلطات الاحتلال تستمر في تنفيذ مزيد من الاعتقالات اليومية، واعتقال العشرات إداريًا، حيث شهد شهر كانون الأول/ ديسمبر 2020، تصاعدا في نسبة أوامر الاعتقال الإداري الصادرة بحق الأسرى.

وأضاف، أن معلومات ترد عن حجر العشرات من السّجانين العاملين في أقسام الأسرى، تحديدًا في سجن "ريمون"، علمًا أن السّجانين هم المصدر الأول لوصول عدوى الفيروس إلى الأسرى.

يُشار إلى أنه وفقًا للمتابعة منذ بداية انتشار الوباء سُجلت حتى اليوم أي مع الإصابات التي أُعلن عنها اليوم، (184) إصابة بين صفوف الأسرى بفيروس "كورونا"، كانت أعلاها في سجن "جلبوع" في شهر تشرين الثاني/ نوفمبر 2020.

يذكر أن إدارة سجون الاحتلال عملت منذ بداية انتشار الوباء على تحويله إلى تنكيل بحق الأسرى، عبر عدة إجراءات، كان الهدف منها فرض المزيد من العزل والسيطرة على الأسرى، الأمر الذي فاقم من صعوبة الظروف الاعتقالية.

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