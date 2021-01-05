قوات الاحتلال تحتجز جرافة خلال عملها في شق طريق شرق تياسير

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رام الله - دنيا الوطن

داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، قرية تياسير واحتجزت جرافة.



وقال معتز بشارات مسؤول ملف الأغوار بمحافظة طوباس: إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة الواقعة شرق قرية تياسير، واحتجزت جرافة "باجر" لبرهة من الوقت، تعود ملكيتها لمقاول يعمل في شق طريق زراعية ممولة من وزارة الحكم المحلي.



يذكر أن قوات الاحتلال كثفت خلال الأشهر الفائتة من ملاحقة واحتجاز الجرافات والمعدات خلال عملها في شق الطرق الزراعية في الأغوار الشمالية.