قطاع غزة يُسجل 6 حالات وفاة و396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، تسجيل 6 حالات وفاة، و396 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، وذلك بعد إجراء 1646 فحصًا مخبريًا، خلال الـ 24 ساعة الماضية.



وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي، حول تطورات تفشي فيروس (كورونا) في قطاع غزة، إلى تعافي 866 حالات جديدة من مصابي الفيروس، فيما إجمالي تراكمي للمصابين، بلغ 43134 إصابة، وبلغ إجمالي الحالات النشطة 9308 حالة.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي المتعافين، بلغ 33422 حالة، وإجمالي الوفيات 404 حالة، وإجمالي الحالات التي تحتاج رعاية طبية في المستشفى 240 حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات الخطيرة والحرجة 139 حالة.