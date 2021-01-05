أبو وردة: قطاع غزة يشهد انخفاضًا بأعداد الإصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أكد فتحي أبو وردة مستشار وزيرة الصحة في قطاع غزة، صباح اليوم الثلاثاء، أن هناك تحسن في الوضع الوبائي وانخفاض بمنحنى الإصابات في قطاع غزة.



وقال أبو وردة في حديثه لإذاعة (صوت فلسطين): إن قطاع غزة يشهد انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس (كورونا)، مشيراً إلى أننا نشهد حالياً تسطيح للمنحنى الوبائي.



وأضاف: "بعد هذا التحسن في الوضع نأمل من المواطنين الإلتزام بالإجراءات الوقائية والبرتوكولات التي أعلنت عنها وزارة الصحة".



وأوضح أبو وردة أنه "بعد الإجراءات المفروضة في قطاع غزة يجب على المواطن أن يلتزم بالإجراءات الوقائية، حتى يتم تخفيف تلك الإجراءات".



وشدد أبو وردة على أن الوضع الحالي في تحسن ولكن حتى اللحظة لم نصل لمرحلة التعافي، ولذلك نعول على المواطن والتزامه بالإجراءات والتدابير.