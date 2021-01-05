محمد بن راشد يرأس وفد الإمارات في القمة الخليجية

محمد بن راشد

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) بأن، محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى السعودية، لحضور اجتماع القمة الخليجية.



وبحسب الوكالة، فإنه سيرأس حاكم دبي وفدا يضم مستشار الأمن الوطني، طحنون بن زايد آل نهيان، ومنصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة، ورئيس هيئة دبي للطيران، أحمد بن سعيد آل مكتوم، وعدة وزراء ومسؤولين آخرين.



وكان وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، أنور قرقاش، قال في تغريدة على "تويتر" مساء أمس، إن "المنطقة أمام قمة تاريخية في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية".



كما أكد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بأن القمة الخليجية ستكون قمة جامعة للكلمة موحدة للصف وستترجم تطلعات السعودية ودول المجلس للم الشمل والتضامن لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة.