الاحتلال يشن حملة دهم واعتقالات في الضفة والقدس





رام الله - دنيا الوطنشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، حملة دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، اعتقلت خلالها عددا من الشبان، واندلع على إثرها مواجهات في مناطق متفرقة.ففي الخليل، أصيب شاب بحروق في يده جراء إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، خلال مواجهات اندلعت في بلدة بيت أمر شمال الخليل، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.واندلعت مواجهات أخرى في مخيم العروب، أصيب على إثرها عدد من المواطنين بحالات اختناق، جرى علاجهم ميدانيا.وفي بيت لحم، داهمت قوات الاحتلال مدينة بيت لحم، ونفذت عمليات دهم وتفتيش في جبل الموالح، وجبل هندازة، ومناطق: رخمة، ورفيديا، وبيت تعمر شرقا، حيث داهمت منزلي الشقيقين محمد أحمد رزق ومؤيد وعبثت بمحتوياتهما.واندلعت موجهات في جبل الموالح مع جنود الاحتلال الذين أطلقوا قنابل الغاز والصوت، دون أن يبلغ عن إصابات.وفي سياق متصل، أغلقت مجموعة من المستوطنين، الليلة الماضية وتحت حماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، مفترق "غوش عتصيون" جنوب بيت لحم، ورفعوا الأعلام الإسرائيلية.وفي رام الله، اندلعت مواجهات وصفت بالعنيفة، إثر اقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله فجرا، أمطر خلالها الشبان دوريات الاحتلال بالحجارة والزجاجات الحارقة.وداهمت قوات الاحتلال عددا من منازل المواطنين وفتشتها، أعقب ذلك اندلاع مواجهات وأطلقت خلالها قنابل الغاز والصوت، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن محمد إسماعيل أبو ليفة (46 عاما) بعد دهم وتفتيش منزله في عزبة الجراد شرقطولكرم.واعتقلت قوات الاحتلال الأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عاما) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزله وتفتيشه والتخريب في محتوياته.وفي طوباس، اندلعت مواجهات بين قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة وعشرات الشبان، الذين أمطروا دوريات الاحتلال بالحجارة.وأفادت مصادر محلية أن قوات الاحتلال أطلقت وابلا من الرصاص وقنابل الغاز السام على البيوت والشبان.وفي نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال الجبل الشمالي بالمدينة، واعتقلت الشاب ياسر المدموج من منزله بشارع بيكر، واقتادته إلى مكان عمله بشركة ميلينيوم تكنولوجي في شارع سفيان وسط المدينة، علما أن قوات الاحتلال قد اعتقلت صاحب الشركة قبل عدة أيام.ودارت مواجهات عنيفة بين عشرات الشبان وقوات الاحتلال في شارع بيكر وشارع سفيان، أطلق خلالها الجنود قنابل الصوتبكثافة.واعتقلت قوات الاحتلال الشابين جمعة رمضان وزكريا ريان من بلدة زيتا جماعين جنوب نابلس أثناء مرورهما على حاجززعترة.وفي القدس المحتلة، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب إياس حسين عبيد من منزله في بلدة العيسوية في القدس.واعتقلت قوات الاحتلال الشاب حمزة أبو غنام والفتى حمزة أبو غنام بعد اقتحام منازل عائلتيهما في بلدة الطور، واقتادتهما إلى أحد مراكز التحقيق.وتشهد مناطق الضفة الغربية والقدس المحتلة يوميا حملات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة، ويتخللها إرهاب المواطنين بينهم النساء والأطفال، واعتقال مواطنين والاعتداء على المواطنين وممتلكاتهم.