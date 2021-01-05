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أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية

أمير قطر يتوجه إلى السعودية لحضور القمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء القطرية بأن أمير قطر تميم بن حمد، غادر البلاد صباح اليوم، متوجها إلى المملكة العربية السعودية ليترأس وفد بلاده في اجتماع الدورة الـ41 لمجلس التعاون الخليجي.

يأتي ذلك، فيما أعلنت الكويت أن أميرها نواف الأحمد الجابر الصباح أجرى اتصالا بأمير قطر وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتم التأكيد خلال الاتصال على لم الشمل والبدء بصفحة مشرقة بين الدول الخليجية.

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