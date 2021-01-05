وزيرة الصحة: المحنى الوبائي في فلسطين بدأ بالانكسار مع تراجع عدد الإصابات الجديدة

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رام الله - دنيا الوطن

أكدت وزيرة الصحة مي الكيلة، صباح اليوم الثلاثاء، أن أعداد الوفيات في فلسطين ما زالت عالية حيث أعلن أمس عن 20 حالة وفاة منها 15 في الضفة و5 في قطاع غزة.



وأوضحت الكيلة أن المؤشرات المتعلقة بفيروس كورونا جيدة، وهناك أعداد إصابات أقل، لكن حتى بعد الانخفاض فالنسبة مازالت عالية.



وأشارت الكيلة في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) إلى أن المنحنى الوبائي بدأ بالانكسار، وأن هذا يعود لإلتزام المواطنين بالإجراءات الوقائية.



وذكرت بأن نسبة إشغال الأسرة جيدة حيث أن في الضفة نسبة الإشغال 58% أي أن هناك 42% من الأسرة فارغة، ونسبة الإشغال على أجهزة التنفس 16%، وهذه مؤشرات لا بأس بها، ولكن نريد أن نصل لنقطة لا يكون فيها إصابات.



وأضافت أن الأعداد عالية لكن إذا ما قارناها بالفترة الماضية ومرحلة ما قبل الإغلاق حيث كانت هناك 170 حالة على أسرة العناية المكثفة و35 حالة على أجهزة التنفس الاصطناعي، سنجد أنها جيدة وهناك إنخفاض في الأعداد.



ولفتت الكيلة إلى أن هذا يعود للإجراءات الأخيرة للحكومة وتقيد المواطنين بها، مشيرةً إلى أن التقيد ليس بنسبة 100% ولكن جيد.