أبو حسنة: بدء صرف راتب كامل لموظفي (أونروا) عن شهر ديسمبر
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) عدنان أبو حسنة، بدء صرف راتب كامل لموظفي الوكالة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الثلاثاء؛ بعد توفر التمويل من قبل الدول المانحة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية: إن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، ولا يوجد وضوح في الرؤية للمستقبل القريب بشأن انتهاء أو تقليص الأزمة المالية للوكالة الدولية، الى حين انعقاد مؤتمر المانحين في شهر نيسان / أبريل 2021".
وأشار إلى أن الموظفين الذين صرفت لهم رواتب الأيام الماضية يعملون ضمن المشاريع غير التابعة للميزانية العامة لوكالة الغوث، مشددًا على "وحدة الرواتب وتوقيت الصرف".
أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) عدنان أبو حسنة، بدء صرف راتب كامل لموظفي الوكالة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الثلاثاء؛ بعد توفر التمويل من قبل الدول المانحة.
وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية: إن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، ولا يوجد وضوح في الرؤية للمستقبل القريب بشأن انتهاء أو تقليص الأزمة المالية للوكالة الدولية، الى حين انعقاد مؤتمر المانحين في شهر نيسان / أبريل 2021".
وأشار إلى أن الموظفين الذين صرفت لهم رواتب الأيام الماضية يعملون ضمن المشاريع غير التابعة للميزانية العامة لوكالة الغوث، مشددًا على "وحدة الرواتب وتوقيت الصرف".
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