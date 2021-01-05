أبو حسنة: بدء صرف راتب كامل لموظفي (أونروا) عن شهر ديسمبر

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المستشار الإعلامي لوكالة الغوث الدولية (أونروا) عدنان أبو حسنة، بدء صرف راتب كامل لموظفي الوكالة عن شهر كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الثلاثاء؛ بعد توفر التمويل من قبل الدول المانحة.



وقال أبو حسنة في تصريحات صحفية: إن الأزمة المالية ما زالت مستمرة، ولا يوجد وضوح في الرؤية للمستقبل القريب بشأن انتهاء أو تقليص الأزمة المالية للوكالة الدولية، الى حين انعقاد مؤتمر المانحين في شهر نيسان / أبريل 2021".



وأشار إلى أن الموظفين الذين صرفت لهم رواتب الأيام الماضية يعملون ضمن المشاريع غير التابعة للميزانية العامة لوكالة الغوث، مشددًا على "وحدة الرواتب وتوقيت الصرف".