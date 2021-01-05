الاحتلال يقتحم طوباس ويفتش منزلين

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منتصف الليلة الماضية، مدينة طوباس، وداهمت منزلين، وفتشتهما.



وقال رئيس نادي الأسير في طوباس محمود صوافطة، إن قوات الاحتلال داهمت منزلي المواطنين منير فقها وعدي الشحروري في المدينة، وفتشتهما، دون أن يبلغ عن اعتقالات.