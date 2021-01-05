قوات الاحتلال تعتقل مواطنين من طولكرم

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من طولكرم أحدهما أسير محرر.



وذكرت مصادر محلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت محمد اسماعيل أبو ليفة (46 عاما) من عزبة الجراد شرق طولكرم، والأسير المحرر رائد محمد قوزح (50 عاما) من مخيم طولكرم، بعد مداهمة منزليهما.