الاحتلال يقتحم حي الطيرة ويفتش عددًا من المنازل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حي الطيرة في مدينة رام الله، وداهمت عددا من المنازل، وفتشتها.



وأفادت مصادر أمنية، بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين، فجرا، وفتشتها، أعقب ذلك اندلاع مواجهات، أطلقت خلالها تلك القوات قنابل الغاز المسيل، وقنابل الصوت، دون وقوع إصابات أو اعتقالات.



يذكر بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة قبل عدة أيام، واعتقلت السيدة حنين نصار، زوجة الأسير رامي فضايل، بعد دهم منزلها.