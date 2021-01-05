ضربة جديدة لترامب.. رؤساء 170 شركة أمريكية يطالبون الكونجرس بإقرار فوز بايدن

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رام الله - دنيا الوطن

طالب أكثر من 170 من رؤساء كبريات الشركات الأمريكية في رسالة مشتركة، أعضاء الكونجرس بالمصادقة على انتخاب جو بايدن رئيساً للولايات المتّحدة خلال الجلسة المرتقبة الأربعاء لإقرار نتائج الانتخابات، مشدّدين على أهمية الانتقال السلمي والهادئ للسلطة.



وكتب الموقّعون على الرسالة، وبينهم رؤساء بنوك وصناديق استثمارية ومجموعات استشارية وشركات طيران، كثير منها مدرجة أسهمها في مؤشر داو جونز الرئيسي في وول ستريت، "لقد حان الوقت لكي تمضي البلاد قدماً".



ووفق شبكة (فرانس برس) فإنه تمثّل هذه الرسالة نكسة جديدة للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب الذي لطالما تباهى بصداقاته مع كبار أرباب العمل في البلاد.



ومن بين الموقّعين على الرسالة رئيس مجموعة فايزر الدوائية ألبرت بورلا، والمدير القانوني لمجموعة مايكروسوفت العملاقة براد سميث، ورئيس غولدمان ساكس ديفيد سولومون، ورئيس الفرع الأمريكي لشركة آلتيس ديكستر غوي، ورئيس صندوق بلاكستون الاستثماري جوناثن غراي.



كما وقّع على الرسالة مسؤولو كلّ من دويتشه بنك يو أس إيه وماستركارد وليفت وموديز وإرنست إند يونغ واتّحاد كرة السلة إن بي إيه.



وقال هؤلاء القادة الكبار في مجال المال والأعمال إنّ الرئيس المنتخب جو بايدن ونائبته كامالا هاريس فازا (بتصويت) الهيئة الناخبة والمحاكم رفضت الطعون” التي قدّمها ترامب.



وذكروا أن المحاولات الرامية إلى عرقلة أو تأخير هذه العملية تتعارض مع المبادئ الأساسية لديموقراطيتنا، مطالبين المعسكرين الديموقراطي والجمهوري بدعم الإدارة المقبلة في مواجهة أسوأ الأزمات الصحية والاقتصادية في التاريخ الحديث.



وأكد القادة في رسالتهم على أنّه يجب أن لا يكون هناك تأخير في نقل السلطة.