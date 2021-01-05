درجات الحرارة أعلى من معدلها العام في مثل هذا الوقت من السنة

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رام الله - دنيا الوطن

يكون الجو غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق، والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الأربعاء 2021/01/06: يكون الجو غائماً جزئياً وتستمر درجات الحرارة أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية، ،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.



الخميس 2021/01/07 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ ارتفاع طفيف اخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 7-8 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .



الجمعة 2021/01/08 يكون الجو صافياً إلى غائم جزئي ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها في مثل هذا الوقت من السنة بحدود 6-7 درجات مئوية،والرياح جنوبية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة ، والبحر خفيف ارتفاع الموج .