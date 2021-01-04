قرار بإغلاق مديرية مواصلات الخليل 48 ساعة





يأتي ذلك وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة عبر (فيسبوك)، أن ذلك لإفساح المجال أمام طواقم الطب الوقائي لاستكمال إجراءاتها، داعياً المواطنين إلى الالتزام بإجراءات السلامة العامة.





رام الله - دنيا الوطنأفاد مهدي مرعب، المتحدث الرسمي باسم مكتب محافظ الخليل اللواء جبرين البكري، بأنه وبناءً على توصيات الطب الوقائي ومدير دائرة السير في الخليل، فقد تقرر إغلاق مديرية مواصلات الخليل من صباح غدٍ الثلاثاء ولمدة 48 ساعة باستثناء الفحوصات العملية.