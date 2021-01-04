وزير إماراتي: نحن أمام قمة تاريخية بامتياز نعيد خلالها اللحمة الخليجية

وقال في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): إننا "أمام قمة تاريخية بامتياز في العلا نعيد من خلالها اللحمة الخليجية ونحرص عبرها أن يكون أمن وإستقرار وازدهار دولنا وشعوبنا الأولوية الأولى".



وأضاف قرقاش: "أمامنا المزيد من العمل ونحن في الإتجاه الصحيح".



وأفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء، في السعودية.



يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم الاثنين، عن فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، اعتبارًا من مساء اليوم.



وأعلن الوزير، بأن أمير الكويت، أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان قمة العلا.



من جهته، قال ولي العهد السعودي: إن قمة مجلس التعاون، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.



رام الله - دنيا الوطنعلّق الوزير الإماراتي لشؤون الخارجية، أنور قرقاش، اليوم الاثنين، على تطورات المصالحة الخليجية.