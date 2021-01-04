أول تعليق إسرائيلي على استئناف العلاقات بين قطر والسعودية

وأفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء، في السعودية.





يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم الاثنين، عن فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، اعتبارًا من مساء اليوم.





وأعلن الوزير، بأن أمير الكويت، أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان قمة العلا.



