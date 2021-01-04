إيران: حصلنا على الإنتاج الجديد من اليورانيوم المخصب بنسبة 20% والإنتاج بسرعة

الرئيس الإيراني حسن روحاني

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رام الله - دنيا الوطن

قالت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، مساء اليوم الاثنين، إنها حصلت على الإنتاج الجديد من اليورانيوم المخصب، بنسبة 20 % والإنتاج بسرعة.



وأضافت وفق ما نقلت قناة (الجزيرة)، أنه "لديها القدرة والجاهزية لتخصيب اليورانيوم بأكثر من 20% وهذا خاضع لاحتياجاتنا".



وأعلنت الخارجية الأمريكية، بأن إعلان طهران تخصيب اليورانيوم بنسبة 20 %، "محاولة واضحة للابتزاز النووي"، وفق تعبيرها.



يأتي ذلك بعدما أعلن متحدث باسم الحكومة الإيرانية، يوم الاثنين، أن طهران بدأت تخصيب اليورانيوم بنسبة تصل إلى 20%، في منشأة تحت الأرض، في أحدث انتهاك للاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015.



وأوضح علي ربيعي، أن الرئيس حسن روحاني "أعطى الأمر" باتخاذ تلك الخطوة في منشأة فوردو، حسب ما ذكرت وكالة أنباء (إيرنا) الرسمية.



وأضاف: "قبل بضع دقائق، بدأت عملية إنتاج يورانيوم مخصب بنسبة 20%، في مجمع فوردو للتخصيب".



في السياق، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الاثنين: "إن استئناف إيران لتخصيب اليورانيوم بنسبة 20% يهدف إلى تطوير أسلحة نووية، وإن إسرائيل لن تسمح لطهران ببنائها".



وذكر في بيان في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): أن قرار التخصيب الإيراني لا يمكن تفسيره إلا على أنه محاولة "لمواصلة تنفيذ نيتها تطوير برنامج نووي عسكري"، مؤكداً أن إسرائيل لن تسمح لإيران بإنتاج أسلحة نووية.