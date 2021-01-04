مسؤول إيراني: كل القواعد العسكرية الأمريكية بالمنطقة تحت مجهر قواتنا المسلحة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية، عباس عراقجي: إنه "لا مكان للسلاح النووي في عقيدة إيران الدفاعية".



وأضاف في تصريحات أبرزتها قناة (الجزيرة): بأن "كل القواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، تحت مجهر قواتنا المسلحة".



وتابع عراقجي: بأن قواتنا المسلحة في أوج جاهزيتها، والرد على أي اعتداء سيكون واسعاً وشاملاً، وفق تعبيره.



وكان نائب قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قال: "نؤكد أننا لم نتخل ولو لحظة عن وعدنا بالانتقام ممن أمر ونفذ اغتيال الجنرال سليماني".



يأتي ذلك، في وقت أعلنت فيه الولايات المتحدة، الإبقاء على حاملة طائراتها العملاقة (يو إس إس نيميتز) في الخليج "بسبب تهديدات زعماء إيران الأخيرة ضد الرئيس ترامب".