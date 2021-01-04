بريطانيا: بدء إغلاق عام جديد في عموم البلاد ابتداءً من الثلاثاء

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، إغلاقاً عاماً جديداً في عموم البلاد، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.



وقال في تصريحات أبرزتها قناة (العربية): إن "الإغلاق لمواجهة (كورونا) في بريطانيا قد يستمر لمنتصف الشهر المقبل".



ووجه جونسون كلمة لمواطنيه قائلاً: "لا يمكنكم الخروج من منازلكم إلا بشكل محدود".



يأتي ذلك بعدما سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 407 وفيات و58.784 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد.