بريطانيا: بدء إغلاق عام جديد في عموم البلاد ابتداءً من الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، إغلاقاً عاماً جديداً في عموم البلاد، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.
وقال في تصريحات أبرزتها قناة (العربية): إن "الإغلاق لمواجهة (كورونا) في بريطانيا قد يستمر لمنتصف الشهر المقبل".
ووجه جونسون كلمة لمواطنيه قائلاً: "لا يمكنكم الخروج من منازلكم إلا بشكل محدود".
يأتي ذلك بعدما سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 407 وفيات و58.784 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد.
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، مساء اليوم الاثنين، إغلاقاً عاماً جديداً في عموم البلاد، ابتداءً من غدٍ الثلاثاء.
وقال في تصريحات أبرزتها قناة (العربية): إن "الإغلاق لمواجهة (كورونا) في بريطانيا قد يستمر لمنتصف الشهر المقبل".
ووجه جونسون كلمة لمواطنيه قائلاً: "لا يمكنكم الخروج من منازلكم إلا بشكل محدود".
يأتي ذلك بعدما سجلت بريطانيا، اليوم الاثنين، 407 وفيات و58.784 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال يوم واحد.
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