شؤون فلسطينية

داعية لأوسع حوار إقليمي.. حماس تُعلق على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر

داعية لأوسع حوار إقليمي.. حماس تُعلق على تقدم جهود المصالحة بين السعودية وقطر
أمير قطر والملك سلمان عبد العزيز
رام الله - دنيا الوطن
هنأت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الإخوة في مجلس التعاون الخليجي، بتقدم جهود المصالحة، والتي أسفرت عن فتح الحدود بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: "إننا نأمل أن تنتهي الأزمة الخليجية بالكامل، واستعادة الوحدة والتضامن الخليجي، والذي يصب في وحدة الموقف العربي المأمول".

ودعت حماس إلى إطلاق أوسع حوار إقليمي لإنهاء مختلف عوامل وعناصر الخلاف بين جميع الدول العربية والإسلامية في المنطقة.

كما أعربت الحركة، عن أملها بأن يكون العام 2021 عام تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية، ووحدة مكونات الأمة ودولها الرئيسة، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها.

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