إصابة شاب بحروق والعشرات بالاختناق بمواجهات مع الاحتلال بمخيم العروب وبيت أمر

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب شاب بحروق في يده، والعشرات بالاختناق، مساء اليوم الاثنين، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم العروب وبلدة بيت أمر، شمال الخليل.



وقال الناشط الإعلامي في بيت أمر، محمد عوض: إن شاباً أصيب بحروق في يده جراء إصابته بقنبلة غاز بشكل مباشر، خلال مواجهات اندلعت في البلدة، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع.



وأضاف عوض، أن عدداً من المواطنين، أصيبوا، كذلك بحالات اختناق، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم العروب، جرى علاجهم ميدانياً.