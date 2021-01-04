جنين: ثلاث إصابات برصاص قوات الاحتلال قرب يعبد

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رام الله - دنيا الوطن

أصيب ثلاثة مواطنين، مساء اليوم الاثنين، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، بالقرب من بلدة يعبد جنوب غرب جنين.



وأفادت مصادر محلية، بأن المواطنين الثلاثة، وهم من بلدتي يعبد وصانور، أصيبوا في الأطراف السفلية، أثناء تواجدهم بالقرب من جدار الضم والتوسع العنصري، نقلوا على إثرها إلى إحدى مستشفيات مدينة جنين، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).