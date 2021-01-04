محافظ جنين يُصدر بياناً بشأن مقتل مواطنة في المدينة





وأضاف الرجوب: "فور تلقيهم للخبر توجه أفراد الشرطة للموقع ومباشرة التحريات التي أدت إلى اعتقال مشتبه فيه بارتكاب الجريمة، وجاري نقل جثمان المرحومة للطب العدلي؛ لاستكمال إجراءات التحقيق أصولاً".





رام الله - دنيا الوطنأصد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، بياناً بشأن مقتل المواطنة والمربية، سهى الطاهر، من مدينة جنين.وقال في البيان وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى، خبر مقتل المربية الفاضلة، سهى نبيل فضل طاهر (47 عاماً)، والتي عثر عليها مقتولة ، مساء اليوم الإثنين، في منزلها في مدينة جنين".