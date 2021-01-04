محافظ جنين يُصدر بياناً بشأن مقتل مواطنة في المدينة
رام الله - دنيا الوطن
أصد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، بياناً بشأن مقتل المواطنة والمربية، سهى الطاهر، من مدينة جنين.
وقال في البيان وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى، خبر مقتل المربية الفاضلة، سهى نبيل فضل طاهر (47 عاماً)، والتي عثر عليها مقتولة ، مساء اليوم الإثنين، في منزلها في مدينة جنين".
أصد محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب، اليوم الاثنين، بياناً بشأن مقتل المواطنة والمربية، سهى الطاهر، من مدينة جنين.
وقال في البيان وفق تصريح نشرته صفحة المحافظة على (فيسبوك): "لقد تلقينا ببالغ الحزن والأسى، خبر مقتل المربية الفاضلة، سهى نبيل فضل طاهر (47 عاماً)، والتي عثر عليها مقتولة ، مساء اليوم الإثنين، في منزلها في مدينة جنين".
وأضاف الرجوب: "فور تلقيهم للخبر توجه أفراد الشرطة للموقع ومباشرة التحريات التي أدت إلى اعتقال مشتبه فيه بارتكاب الجريمة، وجاري نقل جثمان المرحومة للطب العدلي؛ لاستكمال إجراءات التحقيق أصولاً".
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