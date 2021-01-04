الشرطة: القبض على مواطن مشتبه به بقتل أمه في جنين





وأضاف: "وعليه تحركت قوة من المباحث العامة إلى مكان تواجده، وتمكنت من إلقاء القبض عليه".



وأكد ارزيقات، بأن الشرطة والنيابة العامة، تباشران التحقيق لمعرفة ظروف الحادثة.





رام الله - دنيا الوطنألقت الشرطة الفلسطينية، مساء اليوم الاثنين، القبض على المشتبه به بقتل مواطنة في جنين.وذكر الناطق الإعلامي باسم الشرطة، العقيد لؤي ارزيقات، أنه وبعد البحث والتحري وجمع المعلومات من قبل فرع المباحث العامة؛ لتحديد هوية المشتبه به في قتل مواطنة في جنين، تم رصد المشتبه به، والذي تبيّن أنه ابن المجني عليها، أثناء تواجده في إحدى المحال التجارية، وسط مدينة جنين.