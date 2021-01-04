سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، من بلدتي كفل حارس وقيرة .
وكانت محافظة أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).
أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، من بلدتي كفل حارس وقيرة .
وكانت محافظة أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).
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