سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت محافظة سلفيت، مساء اليوم الاثنين، تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19)، من بلدتي كفل حارس وقيرة .



وكانت محافظة أعلنت في وقت سابق، صباح اليوم، تسجيل ثماني إصابات جديدة بالفيروس، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).