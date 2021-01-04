السودان: مدير المخابرات المصرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين

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رام الله - دنيا الوطن

التقى مدير المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، الإثنين، رئيس مجلس السيادة بالسودان، عبد الفتاح البرهان، ونائبه محمد حمدان دقلو "حميدتي"، كل على حدة، بالعاصمة الخرطوم، لبحث تعزيز علاقات التعاون بين البلدين.



وجرى اللقاءان في القصر الرئاسي بالخرطوم، التي وصلها عباس كامل الإثنين، في زيارة غير محددة المدة.



وقال بيان لإعلام مجلس السيادة: إن لقاء كامل والبرهان بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك في إطار جهود البلدين لتطوير العلاقات بينهما وتعزيز التعاون المشترك.



وأشاد البرهان بدور مصر في دعم ومساندة السودان، وفق ما نقلت وكالة أنباء (الأناضول).



من جانبه، أعرب مدير المخابرات المصرية، حسب البيان ذاته، عن استعداد بلاده الكامل لمساعدة السودان لعبور المرحلة الانتقالية.



​​​​​​​فيما ذكرت وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن "حميدتي"، بحث مع كامل سبل دعم وتعزيز العلاقات بين البلدين.



وأضافت: "اللقاء بحث مجمل العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها وتعزيز المصالح المشتركة بين البلدين"



وأشارت إلى أن اللقاء تم بحضور مدير المخابرات السودانية الفريق جمال عبد المجيد والسفير المصري بالخرطوم حسام عيسي.