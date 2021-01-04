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إيران: الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية

إيران: الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط كورية جنوبية
ناقلة نفط كورية احتجزتها إيران
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الحرس الثوري الإيراني، اليوم الاثنين، احتجاز ناقلة نفط كورية جنوبية على خلفية مخالفتها "القوانين البيئية البحرية"، في خطوة تأتي في ظل توتر مع واشنطن وتحركات عسكرية للأخيرة في الخليج.

وطالبت سيول باطلاق سراح الناقلة والإفراج عن طاقمها المؤلف من 20 شخصا، وأعلنت إرسال وحدة لمكافحة "القرصنة" الى مقربة من مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأفاد الحرس في بيان، عن إقدام قوته البحرية "صباح اليوم" على "توقيف سفينة مملوكة من كوريا الجنوبية"، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوضح أن "ناقلة النفط هذه كانت في طريقها من ميناء الجبيل في السعودية، وتم توقيفها بعد مخالفات متكررة للقوانين البيئية البحرية".

ونشر الموقع صورة ملتقطة من الجو لتوقيف السفينة في عرض البحر، أظهرت الناقلة والى جانبها أربع قطع بحرية بينها ثلاثة زوارق سريعة.

ولم يحدد الحرس مكان توقيف الناقلة "هانكوك تشيمي"، وعلى متنها 7200 طن من "المواد الكيميائية النفطية".

وأكد أنها باتت راسية في ميناء بندر عباس في جنوب إيران، المطل على مضيق هرمز الاستراتيجي الذي يمر عبره خُمس انتاج النفط العالمي.

وأشار البيان الى توقيف أفراد الطاقم الذين يحملون جنسيات كورية جنوبية واندونيسية وفيتنامية وبورمية.

من جهته، شدد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، على أن توقيف السفينة تم بشكل قانوني.

وقال في بيان "بحسب التقارير الأولية التي تلقيناها من السلطات المحلية، الموضوع هو تقني وتم توجيه السفينة نحو الشواطئ بأمر من المحكمة بسبب تلويث البحر".

وأضاف "الجمهورية الإسلامية في إيران، كما في الدول الأخرى، حساسة حيال هذه المخالفات لا سيما لجهة تلويث البيئة البحرية، وبالتالي تواجه (هذه الأمور) في إطار القانون".

وكان الحرس أكد في بيانه أن التوقيف تم بناء لطلب المنظمة البحرية لمحافظة هرمزكان (جنوب إيران) والمطلة على مضيق هرمز، وبناء على إشارة من المدعي العام في المحافظة.

ونقلت وكالة (تسنيم) الإيرانية عن نائب رئيس المنظمة قوله إن السفينة "تسببت بتلوث بحري واسع النطاق على بعد 11 ميلا من جزيرة طنب الكبرى".

وأشار الى أن الناقلة واصلت الابحار على رغم تحذيرات من دوريات بحرية للحرس الثوري، قبل أن يتم توقيفها.

لكن الشركة المشغلة للناقلة، "دي أم شيبينغ (للشحن)"، نفت التسبب بأي تلوث، وذلك وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية "يونهاب".

وفي تعليق على الاحتجاز، أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إرسال وحدة لمكافحة القرصنة الى الخليج.

وأكدت في بيان أنها أرسلت "على الفور وحدة شيونغهاي إلى المياه القريبة من مضيق هرمز بعد قليل من تلقي تقرير حول احتجاز إيران سفينتنا التجارية".

وطالبت الخارجية الكورية الجنوبية "بالإفراج سريعا عن السفينة"، مؤكدة أنها تحققت من سلامة أفراد طاقمها.

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