الجزائر: السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

أرشيفية

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رام الله - دنيا الوطن

قضت محكمة جزائرية اليوم الاثنين، بالسجن سبع سنوات وغرامة مالية قدرها مليون دينار، بحق أحمد أويحيى الوزير الأول الأسبق في عهد الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة في قضية فساد.



كما حكمت المحكمة أيضا على كل من وزيري النقل والأشغال العمومية السابقين عمار غول، وعبد الغاني زعلان بـ ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة مليون دينار.



ووقعت عقوبة أربع سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة مالية في حق المتهم الرئيسي في قضية المستثمر محمد بن فيسح، وعامين حبسا نافذا في حق نجله سيف الدين، وخمس سنوات في حق الوالي السابق لسكيكدة بودربالي.



وترواحت العقوبات التي أدين بها بقية المتهمين في القضية بين عام وعامين حبسا نافذا.