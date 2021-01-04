"الخارجية": وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم





وبذلك يرتفع إجمالي الوفيات في صفوف الجاليات الفلسطينية بالعالم، إلى 347 وفاة، والإصابات إلى 8997 إصابة، منذ بدء الجائحة، وفق تقرير لـ "الخارجية" وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.



وفي هذا السياق، ذكر فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع جاليتنا في الولايات المتحدة الأميركية، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين بالفيروس للمواطنين نبيل عبد (52 عاما)، وإيهاب مهنا (45 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة إلى 109، فيما جرى تسجيل 4 إصابات جديدة بصفوف الجالية في أوهايو، ليرتفع عدد الإصابات إلى 6059 إصابة.



وفي سياق آخر، أفاد فريق العمل المختص، بمغادرة دفعة جديدة من المواطنين /طلبة ورجال أعمال/ اليوم إلى شيكاغو، للالتحاق بأسرهم ودراستهم وأعمالهم.





رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، بتسجيل حالتي وفاة وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في صفوف جالياتنا الفلسطينية في العالم.