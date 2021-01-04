شؤون فلسطينية

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الإدارة العامة لشرطة المرور والنجدة، بغزة، عن تخصيص يوم الخميس المقبل 7/1/2021، لاستقبال المواطنين والسائقين من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 12 ظهراً، في مقر شرطة المرور بمحافظة الشمال .

ووفق تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، فإن هذا اليوم سيكون هو المفتوح، بإدارة مدير الإدارة العامة لشرطة المرور  والنجدة العقيد تامر شحادة، ونائبه العقيد إبراهيم أبو جياب ومدير شرطة المرور بمحافظة الشمال  مقدم باسم السلطان .

وتؤكد شرطة المرور والنجدة على السائقين الكرام بضرورة الالتزام بوسائل السلامة والوقاية.

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