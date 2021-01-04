شؤون فلسطينية

قطاع غزة: تسجيل 396 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الاثنين

قطاع غزة: تسجيل 396 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الاثنين
توضيحية
غزة - دنيا الوطن
واصلت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل انخفاض ملحوظ بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).

يأتي ذلك، بعدما سجل القطاع 238 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الاثنين، ليكون العدد الكلي للإصابات 396 اصابة بعد فحص 1646 بنسبة إصابة 24%.

وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قال اليوم الاثنين: إن التوصية الطبية والجهات الحكومية، للأيام المقبلة في القطاع، هي الإبقاء على الإجراءات الحالية دون التخفيف أو التشديد.

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: بأن هناك تراجعاً واضحاً في العديد من المؤشرات، وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين، بدأ يؤتي أكله.

وتابع معروف: بأننا "بدأنا نشهد تراجعاً وانخفاضاً في العديد من المؤشرات الخاصة بالحالة الوبائية"، مؤكداً بأن وزارة الصحة رفعت توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس المقبل، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية، وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لفترة أسبوعين قادمين لإعادة التقييم، ورسم الخطوة التالية.

وأعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن أمله بأن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين، تراجعاً واضحاً في معدلات الإصابة حتى يُسمح بالعودة تدريجياً لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة.

أخبار ذات صلة

الشرطة: القبض على مواطن مشتبه به بقتل أمه في جنين

الشرطة: القبض على مواطن مشتبه به بقتل أمه في جنين

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن أول حكم بالإعدام بقطاع غزة بالعام الجديد

مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن أول حكم بالإعدام بقطاع غزة بالعام الجديد

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد &#34;البوسة&#34;.. وللمعجبين &#34;ممنوع اتحط ايدك على بنتي&#34;

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد "البوسة".. وللمعجبين "ممنوع اتحط ايدك على بنتي"

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة &#34;اخرسي&#34;

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة "اخرسي"

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

عربي

السودان: مدير المخابرات المصرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين

السودان: مدير المخابرات المصرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين

الجزائر: السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

الجزائر: السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)