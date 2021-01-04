قطاع غزة: تسجيل 396 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الاثنين

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غزة - دنيا الوطن

واصلت وزارة الصحة، بغزة، تسجيل انخفاض ملحوظ بعدد إصابات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد- 19).



يأتي ذلك، بعدما سجل القطاع 238 إصابة جديدة بالفيروس في الدورة الثانية ليوم الاثنين، ليكون العدد الكلي للإصابات 396 اصابة بعد فحص 1646 بنسبة إصابة 24%.



وكان رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، قال اليوم الاثنين: إن التوصية الطبية والجهات الحكومية، للأيام المقبلة في القطاع، هي الإبقاء على الإجراءات الحالية دون التخفيف أو التشديد.



وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: بأن هناك تراجعاً واضحاً في العديد من المؤشرات، وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين، بدأ يؤتي أكله.



وتابع معروف: بأننا "بدأنا نشهد تراجعاً وانخفاضاً في العديد من المؤشرات الخاصة بالحالة الوبائية"، مؤكداً بأن وزارة الصحة رفعت توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس المقبل، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية، وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لفترة أسبوعين قادمين لإعادة التقييم، ورسم الخطوة التالية.



وأعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن أمله بأن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين، تراجعاً واضحاً في معدلات الإصابة حتى يُسمح بالعودة تدريجياً لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة.