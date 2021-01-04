شؤون فلسطينية

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة
رام الله - دنيا الوطن
قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، فعالية نظمها ناشطون لزراعة أشجار زيتون في جبل يهدده الاستيطان شمالي مدينة الخليل بالضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية أن جيش الاحتلال أعلن "جبل الجمجمة" من أراضي بلدة حلحول "منطقة عسكرية مغلقة" وأغلق طرق الوصول إليه، ما أجبر الناشطين على سلوك طرق وعرة وصولا إلى الجبل.

وأضافت المصادر" أن مستوطنين انتشروا على مفترقات تؤدي لنفس الموقع، في حين ألقى جنود الاحتلال قنابل صوتية وغازية فأصابوا فلسطينيين اثنين بحالة اختناق، كما اقتلعوا أشجار زيتون فور زراعتها".

وشرع مستوطنون الشهر الماضي في إقامة بؤرة استيطانية في الجبل ذو الموقع الاستراتيجي، رغم ملكيته الخاصة لعائلات من بلدة حلحول.

وتشير المعطيات إلى وجود 661 ألف مستوطن في 132 مستوطنة كبيرة و124 بؤرة استيطانية عشوائية بالضفة الغربية، بما فيها شرق القدس.

وخلال الأشهر الماضية اقتحم مئات المستوطنين جبل الجمجمة المطل على الشارع الاستيطاني رقم (60) ورفعوا أعلامهم عليه وأطلقوا هتافات عنصرية معادية للعرب، تدعو لمصادرة أراضي الجبل المذكور المملوكة لمواطنين من الخليل وفرض السيطرة عليه.

وتفرض قوات الاحتلال كثيراً من الأوقات طوقا كاملا على الجبل وتحوله إلى ثكنة عسكرية، وتمنع بحواجزها العسكرية وأسلاكها الشائكة التي تنصبها في المنطقة، المواطنين والمزارعين من الوصول الى أراضيهم وممتلكاتهم.

وتتبادل سلطات الاحتلال الأدوار مع مستوطنيها وتدفعهم للسيطرة على واد الشرق وقمة هذا الجبل المرتفعة والمطلة على المنطقة، لتفتيت المحافظة الى أجزاء.

وكان الاحتلال قد أقام موقعاً عسكرياً على قمة الجبل الذي يصل ارتفاعه لـ1000 متر عن سطح البحر ويشرف على معظم أحياء مدينة الخليل والبلدات والقرى المحيطة بالمدينة.

وتعاني مدينة الخليل من وجود أكثر من خمسين موقعا استيطانياً يقيم بها نحو ثلاثين ألف مستوطن، يعملون على تعزيز القبضة الشاملة على المدينة لتحقيق المشروع الديني الصهيوني على أرض فلسطين.

وتصاعدت وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه في الضفة الغربية، بشكل مضطرد خلال الأعوام الأخيرة، من حيث الكم وحجم الضرر الواقع على المواطنين الفلسطينيين.

وكان العام 2020 قد شهد ارتفاع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية لتصل إلى أعلى المستويات منذ عشرين عاما.

أخبار ذات صلة

الشرطة: القبض على مواطن مشتبه به بقتل أمه في جنين

الشرطة: القبض على مواطن مشتبه به بقتل أمه في جنين

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن أول حكم بالإعدام بقطاع غزة بالعام الجديد

مركز حقوقي يُصدر بياناً بشأن أول حكم بالإعدام بقطاع غزة بالعام الجديد

قطاع غزة: تسجيل 396 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الاثنين

قطاع غزة: تسجيل 396 إصابة بفيروس (كورونا) ليوم الاثنين

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

سلفيت: تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس (كورونا) في المحافظة

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

مجمع ناصر الطبي يجري عملية أوعية دموية معقدة بنجاح

&#34;الخارجية&#34;: وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

"الخارجية": وفاتان وأربع إصابات جديدة بفيروس (كورونا) بصفوف جالياتنا الفلسطينية بالعالم

&#34;المرور&#34; بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

"المرور" بغزة تعلن تخصيص يوم الخميس المقبل لاستقبال المواطنين والسائقين

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يعتدي على المشاركين بزراعة أشتال الزيتون بالخليل

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

الاحتلال يقمع فعالية لزراعة أشجار في جبل الجمجمة

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

منوعات

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد &#34;البوسة&#34;.. وللمعجبين &#34;ممنوع اتحط ايدك على بنتي&#34;

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد "البوسة".. وللمعجبين "ممنوع اتحط ايدك على بنتي"

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة &#34;اخرسي&#34;

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة "اخرسي"

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

عربي

السودان: مدير المخابرات المصرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين

السودان: مدير المخابرات المصرية يجري مباحثات مع كبار المسؤولين

الجزائر: السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

الجزائر: السجن سبع سنوات لرئيس الوزراء الأسبق أحمد أويحيى

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)