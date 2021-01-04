اعتبارًا من الليلة.. فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية





يأتي ذلك، بعدما أعلن وزير الخارجية الكويتي، الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح، مساء اليوم الاثنين، عن فتح الأجواء والحدود الجوية والبرية بين قطر والسعودية، اعتبارًا من مساء اليوم.



وأعلن الوزير، بأن أمير الكويت، أجرى اتصالين مع أمير دولة قطر، وولي العهد السعودي، محمد بن سلمان، من أجل توقيع بيان قمة العلا.



من جهته، قال ولي العهد السعودي: إن قمة مجلس التعاون، ستكون جامعة للكلمة وموحدة للصف.



وأكد بن سلمان "أن قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ستكون قمة جامعة للكلمة، موحدة للصف، ومعززة لمسيرة الخير والازدهار، وستترجم من خلالها تطلعات خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة دول المجلس في لم الشمل، والتضامن في مواجهة التحديات التي تشهدها منطقتنا".



وأضاف: "أن سياسة المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين قائمة على نهج راسخ قوامه تحقيق المصالح العليا لدول مجلس التعاون والدول العربية، وتسخير كافة جهودها لما فيه خير شعوبها وبما يحقق أمنها واستقرارها"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية (واس).



وتستضيف السعودية، القمة الخليجية الـ41 لقادة دول مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء في مدينة العلا.

رام الله - دنيا الوطنأفاد الديوان الأميري القطري، بأن أمير دولة قطر، تميم بن حمد آل ثاني، سيترأس وفد بلاده للمشاركة في قمة مجلس التعاون الخليجي غداً الثلاثاء، في السعودية.