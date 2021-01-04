شؤون فلسطينية

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم
رام الله - دنيا الوطن
استنكر النائب في المجلس التشريعي عبد الرحمن زيدان الاعتداء الغاشم الذي شنته قوات الاحتلال فجر اليوم على مستشفى ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم وقيام ثماني سيارات عسكرية وعشرات الجنود المدججين بمحاصرة المستشفى وتفجير القنابل الصوتية في محيطه ومدخله.

وأدان النائب زيدان هذه الهجمة على الآمنين من طواقم طبية ومرضى ومنهم المصابون بـ(كورونا)، وتأثير هذا الترويع الهمجي على حالتهم النفسية ومناعتهم الصحية.

وأكد على أن هذه المداهمة لم تكن أكثر من استعراض عبثي للقوة على الآمنين وتكريس متكرر لانتهاك حرمة المؤسسات الطبية المحمية بالاتفاقيات الدولية ضد أي اعتداءات من هذا النوع.

وطالب كافة المؤسسات الدولية بضرورة استنكار هذه الغطرسة والاعتداءات الممنهجة وإدانتها والضغط على سلطات الاحتلال للاقلاع عن هذه الانتهاكات والالتزام بالقوانين التي تحمي الشعب والمؤسسات والطواقم الطبية والمرضى في المناطق المحتلة.

كما طالب زيدان السلطة الفلسطينية بالتوجه للمحاكم الدولية لإدانة الاحتلال وممارساته العنصرية  التي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب بحق الآمنين.

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