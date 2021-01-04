قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة غرب جنين وتقتحم عدة منازل





رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قريتي زبوبا وطورة غرب جنين، واقتحمت عدة منازل.وذكر شهود عيان، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت قاطنيها وسجلت أرقام هوياتهم، وعرف من أصحاب المنازل المستهدفة، محمد سعيد جرادات وأبناؤه.ويشار إلى أن أهالي القرية يتعرضون وبشكل شبه يومي لمضايقات قوات الاحتلال واعتداءاتهم.ويعاني سكان قرية "زبوبا" من هجمات دائمة ومتكررة تشنها قوات الاحتلال بسبب ما تدعيه من محاولات شبان إحداث فتحات في جدار الفصل العنصري بالمنطقة.وفي الآونة الأخيرة لا يكاد يوم يمر دون أن تقوم قوات الاحتلال باقتحام القرية والتنكيل بأهلها، خاصة الذين يسكنون على أطرافها قرب معسكر "سالم".وتسبب جدار الفصل بنهب مساحات واسعة من الأراضي الزراعية امتدت من قرية زبوبا في شمال الضفة الغربية إلى قرية مسحة جنوب مدينة قلقيلية، وقدرت مساحة الأراضي التي سيتم مصادرتها لصالح الجدار 1.61 مليون دونم.