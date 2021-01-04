فراس ملحم يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عباس محافظاً لسلطة النقد

فراس ملحم

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رام الله - دنيا الوطن

أدى الدكتور فراس ملحم، مساء اليوم الاثنين، اليمين القانونية أمام الرئيس محمود عباس، محافظا لسلطة النقد، وذلك عبر تقنية (فيديوكونفرنس).



كما أدى محمد مناصرة اليمين القانونية أمام الرئيس عباس، نائبا لمحافظ سلطة النقد، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأعلنت سلطة النقد الفلسطينية، أمس الأحد، بأن المحافظ عزام الشوا، قدّم استقالته من منصبه للرئيس محمود عباس، كمحافظ لسلطة النقد لأسباب شخصية، وقبِلها الرئيس.



وأضافت في منشور عبر حسابها على (فيسبوك): بأن الشوا شكر الرئيس عباس، على "رعايته الكريمة وتوجيهاته الحكيمة خلال رئاسته لسلطة النقد، على مدار الخمسة أعوام الأخيرة".