قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين





ووفق تصريح للمحافظة عبر حسابها على (فيسبوك)، فإن عدد أكبر عدد من الإصابات، كان في عزون، بواقع سبع إصابات.





وأعلنت المحافظة تعافي 32 حالة كانت مصابة بالفيروس، فيما وصل مجموع الإصابات النشطة حتى هذا اليوم 4/1/2021 هي 230 إصابة نشطة.





رام الله - دنيا الوطنقالت محافظة قلقيلية، اليوم الاثنين، إن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بلغ لهذا اليوم، 15 إصابة من المخالطين.