إيطاليا تسجل انحفاضاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

سجلت إيطاليا اليوم الاثنين، انحفاضاً في عدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).





رام الله - دنيا الوطنيأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، عن تسجيل 348 وفاة، و10800 إصابة جديدة بالفيروس، خلال 24 ساعة الماضية، بانخفاض عن 14245 إصابة سجلت أمس الأحد.وذكرت الوزارة أن انخفاض عدد الإصابات يعود إلى انخفاض عدد الفحوصات خلال عطلة نهاية الأسبوع والتي بلغ عددها 77993 فحصا مقابل 102974 فحصا في السابق.