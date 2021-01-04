القدس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون شارع المصرارة الحيوي

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

هاجم مستوطنون، مساء اليوم الاثنين، مركبات المواطنين وأغلقوا شارع المصرارة الحيوي وسط مدينة القدس المحتلة.



وأفاد شهو عيان بأن مستوطنين أغلقوا الشارع المذكور من جانب "بوابة النفق"، وإشعلوا إطارات مطاطية فيه، قبل أن يهاجموا مركبات المواطنين بالحجارة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).