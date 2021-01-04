دولي

بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ باستخدام لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"

بريطانيا أول دولة في العالم تبدأ باستخدام لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد"
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرعت بريطانيا اليوم الاثنين، باستخدام لقاح "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد، المنتج في مختبر بريطاني، لتصبح بذلك أول دولة في العالم تقدم على ذلك.

وقال وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك: إن أعداد الإصابات بـ (كوفيد-19) تتزايد بوتيرة سريعة في بعض مناطق البلاد، وإن الحكومة لا تستبعد فرض أي إجراءات إضافية لمحاولة كبح التفشي بما يشمل عزلا عاما على مستوى البلاد.

ويعتبر لقاح "أسترازينيكا" وجامعة أكسفورد أقل كلفة وتخزينه أسهل، ليكون بذلك أكثر تكيفا مع حملات التلقيح على نطاق واسع مقارنة بلقاحي "موديرنا" و"فايرز/بايونتيك" اللذين رُخص لهما ووزعا في دول عدة ولا سيما الولايات المتحدة.

ويشار إلى أن أكثر من مليون شخص في بريطانيا تلقوا حتى الآن لقاح "فايرز/بايونتيك" منذ بدء حملة التلقيح مطلع كانون الأول/ديسمبر، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).

وأوصت السلطات البريطانية على مئة مليون جرعة من لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" وستكون 520 ألفا منها متوافرة الاثنين على ما ذكرت وزارة الصحة. 

وفي إنكلترا تفتح مئات مراكز التلقيح أبوابها خلال الأسبوع الحالي تضاف إلى 730 متوافرة راهنا.

وقال هانكوك "يسعدني أن أطلق لقاح أكسفورد الذي أتى نتيجة العلم البريطاني. يشكل ذلك تحولا في كفاحنا ضد هذا الفيروس الرهيب وآمل أن يعيد الأمل للناس أجمعين بأن نهاية الجائحة باتت بمرأى منا".

ورخصت الأرجنتين كذلك للقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" فضلا عن الهند الأحد الأمر الذي سيسمح لهذه الدولة البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة بمباشرة إحدى أوسع حملات التطعيم في العالم.

ومن ميزات لقاح "أسترازينيكا-أكسفورد" أنه قليل الكلفة (حوالى 2,5 يورو للجرعة) كما يمكن أن يحفظ في براد عادي خلافا للقاحي "موديرنا" و"فايزر/بايونتيك" اللذين يحتاجان على المدى الطويل إلى درجة حرارة متدنية جدا (20 درجة مئوية تحت الصفر للأول و70 درجة تحت الصفر للثاني).

إلا أن الترخيص للقاح "أسترازينيكا" في أوروبا لن يحصل في كانون الثاني/يناير على ما ذكرت وكالة الأدوية الأوروبية. أما الولايات المتحدة، فلا تنوي اعتماده قبل نيسان/أبريل.

وتعتبر بريطانيا مع أكثر من 75 ألف حالة وفاة من أكثر دول أوروبا تضررا من الوباء. وقد أصيب نحو 55 ألف شخص بالفيروس في غضون 24 ساعة متجاوزين بذلك لليوم السادس على التوالي عتبة الخمسين ألف إصابة على ما أظهرت آخر الأرقام الرسمية الصادرة الأحد.

أخبار ذات صلة

إيطاليا تسجل انحفاضاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

إيطاليا تسجل انحفاضاً بعدد الإصابات والوفيات بفيروس (كورونا)

فرنسا تعلن تطعيم &#34;بضعة آلاف&#34; شخص اليوم

فرنسا تعلن تطعيم "بضعة آلاف" شخص اليوم

إسرائيل: ليبرمان ولبيد يوقعان اتفاقاً لتقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة

إسرائيل: ليبرمان ولبيد يوقعان اتفاقاً لتقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة

ضربة قوية لـ &#34;نتنياهو&#34;: بينت وساعر يتفقان على تقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة

ضربة قوية لـ "نتنياهو": بينت وساعر يتفقان على تقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران ببناء أسلحة نووية

نتنياهو: إسرائيل لن تسمح لإيران ببناء أسلحة نووية

إيران تتحدى المجتمع الدولي وترفع تخصيب اليورانيوم في فوردو

إيران تتحدى المجتمع الدولي وترفع تخصيب اليورانيوم في فوردو

علماء: سلالة (كورونا) الجديدة قد تستعصي على اللقاحات الحالية

علماء: سلالة (كورونا) الجديدة قد تستعصي على اللقاحات الحالية

(يديعوت): الضباب يصيب مطار بن غوريون بالشلل

(يديعوت): الضباب يصيب مطار بن غوريون بالشلل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس

مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين وسط القدس

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

النائب زيدان يستنكر اقتحام الاحتلال لمستشفى ثابث ثابت بطولكرم

قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة غرب جنين وتقتحم عدة منازل

قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة غرب جنين وتقتحم عدة منازل

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

قلقيلية: 15 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) من المخالطين

القدس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون شارع المصرارة الحيوي

القدس: مستوطنون يهاجمون مركبات المواطنين ويغلقون شارع المصرارة الحيوي

جنين: قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة وتقتحم عدة منازل

جنين: قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة وتقتحم عدة منازل

شاهد: افتتاح حديقة (سوسنة الشفا) بمحمية جبل طمون في طوباس

شاهد: افتتاح حديقة (سوسنة الشفا) بمحمية جبل طمون في طوباس

جنين: حالتا وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: حالتا وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

منوعات

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

وفاة الموسيقار اللبناني إلياس الرحباني

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

شاهد: شمس الكويتية تثير ضجة بسبب تصريحاتها عن محمد بن سلمان

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

ياسمين صبري وأبو هشيمة يثيران الجدل بأحدث ظهور لهما

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد &#34;البوسة&#34;.. وللمعجبين &#34;ممنوع اتحط ايدك على بنتي&#34;

أحمد زاهر يمنع ابنتيه من مشهد "البوسة".. وللمعجبين "ممنوع اتحط ايدك على بنتي"

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة &#34;اخرسي&#34;

مذيعة شيخ الحارة بسمة وهبة ..استعطفت متابعيها بمرض السرطان والآن ترد بوقاحة "اخرسي"

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

شاهد: فيديو لكايلي جينر يحصد (14) مليون مشاهدة خلال فترة قصيرة

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

بعد شائعات الانفصال.. أحمد العوضي يتجاهل ياسمين عبد العزيز

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

ميرهان حسين تستعيد ذكريات ستار أكاديمي المؤلمة

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

شاهد: ميريام فارس تحدث ضجة وتستفز جمهورها لهذا السبب

تامر حسني لهاني شاكر:&#34; نسيانك صعب أكيد&#34; والأخير يعلق

تامر حسني لهاني شاكر:" نسيانك صعب أكيد" والأخير يعلق

عربي

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

لمواجهة تفشي (كورونا).. لبنان يعلن الإغلاق العام اعتباراً من الخميس

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

مدينة العلا السعودية تستعد لاحتضان القمة الخليجية الـ 41

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد

حسان دياب: لبنان في حالة صعبة ونتوقع إغلاق البلد