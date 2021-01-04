جنين: قوات الاحتلال تداهم زبوبا وطورة وتقتحم عدة منازل





وعرف من أصحاب المنازل المستهدفة، محمد سعيد جرادات وأبناؤه، مشيرا الى أن أهالي القرية يتعرضون وبشكل شبه يومي لمضايقات قوات الاحتلال واعتداءاتهم.





رام الله - دنيا الوطنداهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الاثنين، قريتي زبوبا وطورة غرب جنين، واقتحمت عدة منازل.وذكر أمين سر فتح في زبوبا، حسين جرادات، أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اقتحمت القريتين وداهمت عدة منازل وفتشتها واستجوبت قاطنيها وسجلت أرقام هوياتهم.