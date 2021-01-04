شاهد: افتتاح حديقة (سوسنة الشفا) بمحمية جبل طمون في طوباس

رام الله - دنيا الوطنافتتح رئيس سلطة جودة البيئة السيد جميل المطور ومحافظ طوباس والأغوار الشمالية اللواء يونس العاصي اليوم في محمية جبل طمون حديقة ( سوسنة الشفا ) المهددة بالانقراض بحضور وفد رسمي من سلطة جودة البيئة ومديرية زراعة طوباس وجمعية طبيعة فلسطين وعدد من المهتمين في الحياة البرية .ويأتي افتتاح الحديقة تحت إشراف سلطة جودة البيئة، ووزارة الزراعة، وبتمويل من صندوق شراكة النظم البيئية والحرجة، و"البيردلايف انترناشونال"، وتنفيذ جمعية طبيعة فلسطين.وأكد المطور خلال الافتتاح بان الحديقة تأتي في سياق الحفاظ على مكونات التنوع الحيوي في فلسطين، وهذه الحديقة تحتوي على نبته سوسنة الشفا لحمايتها من الاندثار والعمل على استمرارية وجودها.وشدد المطور بان الحفاظ على السوسنة وحمايتها ووجودها يشكل وقفة أمام كل المحاولات الإسرائيلية الساعية لتهويد كل ما هو فلسطيني والاهتمام بها يشكل حفاظا على روايتنا الفلسطينية.وثمن المطور جهود الشركاء كافة في حماية مكونات التنوع الحيوي الحيوي مشيرا بأن محمية جبل طمون تشكل ذات أهمية وطنية وقيمة بيئية وطبيعية وثقافية وهي وجهة سياحية لكل المتجولين في المسارات البيئية وستكون الحديقة موقعا بيئيا للتعرف على السوسنة.وبدوره قال المحافظ العاصي: بان افتتاح الحديقة اليوم يأتي للتأكيد على هوية الأرض، والوقوف أمام كل المحاولات الإسرائيلية لتهويد الأرض.ولفت العاصي إلى أن هذه الحديقة ستكون مستقبلا مكانا سياحيا، لتنشيط السياحة البيئية في المكان، وليبقى التواجد الفلسطيني مستمر ودائم في المكان.