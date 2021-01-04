ضربة قوية لـ "نتنياهو": بينت وساعر يتفقان على تقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة





وأعلن الحزبان عن ذلك في بيان مشترك نشراه بعد ظهر اليوم، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ويرى محللون، بأن هذا الاتفاق لن يبقي لـ (ليكود) أي حزب يميني لتوقيع اتفاق مماثل، مما قد يفضي إلى إضاعة أصوات الآلاف من ناخبيه.



إلى ذلك صادقت لجنة (كنيست) بعد ظهر اليوم على اختتام مداولات (كنيست) الحالي، وخروج نوابه في عطلة ابتداءً من بعد غد الأربعاء، فيما من المقرر أن يستأنف جلساته بعد الانتخابات المقبل.



في السياق، قدم اليوم 20 من أعضاء مركز (ليكود) التماساً إلى المحكمة المركزية في تل أبيب، ضد قرار اتخذته لجنة الدستور للحزب في الأسبوع الماضي، استجابة لطلب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقضي بتخصيص ستة مقاعد في قائمة الحزب لـ (كنيست) القادمة لتكون مضمونة لمرشحين عنه.



وأكد الملتمسون أن لجنة الدستور غير مخولة الصلاحية لاتخاذ قرارات من هذا القبيل، فيما طلبوا بأن توعز المحكمة الى اللجنة بعقد انتخابات تمهيدية لتحديد قائمة مرشحي الحزب لـ (كنيست) المقبلة.



رام الله - دنيا الوطنوقع حزب (يمينا) برئاسة، نفتالي بينت، وحزب (أمل جديد)، بزعامة المنشق من حزب (ليكود)، غدعون ساعر، اتفاقا لتقاسم فائض الأصوات بعد الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في 23 من شهر آذار/ مارس المقبل.