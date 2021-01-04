الأردن يواصل تسجيل أرقام منخفضة بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 16 وفاة و1623 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، خلال الموجز اليومي حول الوباء، أن إجمالي حالات الوفاة بالفيروس في المملكة وصل إلى 3919 وفاة، والإصابات إلى 299.831 إصابة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 16.983 حالة.





رام الله - دنيا الوطنواصل الأردن اليوم الاثنين، تسجيل أرقام منخفضة في عدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).