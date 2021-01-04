جنين: حالتا وفاة و71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك يرتفع عدد حالات الوفاة في المحافظة منذ بدء الجائحة، إلى 130، وفق تصريح للمحافظة نشرته عبر صفحتها على (فيسبوك).



وفي تحديث الحالة الوبائية خلال الساعات الـ 24 الماضية، فقد سجلت 71 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، مقابل 121 حالة شفاء، وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 643.





رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة بفيروس (كورونا) في المحافظة خلال الساعات الـ 24 الماضية.