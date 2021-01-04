"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة إلى دبي

الرحلة الى تاريخ الرحلة اليوم رقم الرحلة وقت الاقلاع وقت المعابر مبيت وقت اخذ عينة فحص الكورونا دبي 07/01/2021 الخميس RJ612 22:15 12:00 ظهرا لا 05/01/2020

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية توفير رحلة جديدة الى دبي، داعية من سجلوا لديها وأبلغتهم بالحصول على الموافقة، والذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة بتاريخ 30/12/2020 المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة "الملكية الأردنية" كما هو موضح في الجدول التالي، وعبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/ أو عبر وكيل سفرهم المحلي.ونوهت لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت أخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.ونوه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.وأكدت لمن يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب.