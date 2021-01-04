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شؤون فلسطينية

"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة إلى دبي

"الخارجية" تعلن توفير رحلة جديدة إلى دبي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين وسفارة دولة فلسطين لدى المملكة الأردنية الهاشمية توفير رحلة جديدة الى دبي، داعية من سجلوا لديها وأبلغتهم بالحصول على الموافقة، والذين سجلوا عبر المنصة الأخيرة بتاريخ 30/12/2020 المباشرة بالحجز وشراء التذاكر على متن رحلة "الملكية الأردنية" كما هو موضح في الجدول التالي، وعبر نظام الحجز الالكتروني https://repat.rj.com/  أو عبر وكيل سفرهم المحلي.  


الرحلة الىتاريخ الرحلةاليومرقم الرحلةوقت الاقلاعوقت المعابرمبيتوقت اخذ عينة فحص الكورونا
دبي07/01/2021الخميسRJ61222:1512:00 ظهرالا05/01/2020


ونوهت لجميع المواطنين الراغبين بالسفر بضرورة حصولهم على شهادة معتمدة من وزارة الصحة بخلوهم من فيروس كورونا، على ان تتضمن الشهادة او الكتاب تحديد ساعة أخذ عينة الفحص، وذلك لمدة لا تتجاوز 48 ساعة من وقت أخذ العينة الى وقت الصعود الى الطائرة.

ونوه الفريق لجميع الذين يحجزون ويشترون التذاكر الاطلاع على الوقت المحدد لاجراء فحص (كوورنا) والوقت المحدد للتواجد في المعابر (الاستراحة) حسب الجدول أعلاه.

وأكدت لمن يقومون بالحجز وشراء التذاكر بضرورة الدخول الى الرابط الالكتروني التالي وتأكيد اجراء الحجز وفحص (كورونا) www.mofa.pna.ps/reservation، واستكمال الطلب.

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