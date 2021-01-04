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شؤون فلسطينية

معروف يتحدث عن توصية الصحة والجهات الحكومية بغزة للأيام المقبلة ومعبر رفح

معروف يتحدث عن توصية الصحة والجهات الحكومية بغزة للأيام المقبلة ومعبر رفح
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة، سلامة معروف، اليوم الاثنين: إن التوصية الطبية والجهات الحكومية، للأيام المقبلة في القطاع، هي الإبقاء على الإجراءات الحالية دون التخفيف أو التشديد.

وأضاف في تصريحات لوكالة (شهاب) المحلية: بأن هناك تراجعاً واضحاً في العديد من المؤشرات، وأهمها الحالات التي تحتاج إلى الرعاية الصحية والمصنفة كخطيرة وحرجة، مما يثبت أن الإجراءات الأخيرة وتجاوب المواطنين بدأ يؤتي أكله.

وتابع معروف: بأننا "بدأنا نشهد تراجعاً وانخفاضاً في العديد من المؤشرات الخاصة بالحالة الوبائية"، مؤكداً بأن وزارة الصحة رفعت توصية لخلية الأزمة لمناقشتها الخميس المقبل، تنص على إبقاء الإجراءات الحالية وعدم التخفيف منها أو تشديدها وإتاحة المجال لفترة أسبوعين قادمين لإعادة التقييم ورسم الخطوة التالية.

وأعرب رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، عن أمله بأن تشهد المرحلة بعد الأسبوعين، تراجعاً واضحاً في معدلات الإصابة حتى يُسمح للعودة تدريجيا لعمل القطاعات المتأثرة من الجائحة.

وشدد على أن هناك آثاراً إيجابية تحققت في الحالة الوبائية، "لكننا لم نغادر مربع الخطر ولا زلنا نسير على حافة مرحلة الخطر بعد أن كنا نسير تجاه صعود مؤشرات الإصابة بفيروس (كورونا)".

وتابع معروف: كان التوقع أن تكون ذروة الإصابات بعد منتصف كانون الأول/ديسمبر ودخول فصل الشتاء، ونحتاج إلى فترة زمنية أخرى لا تقل عن أسبوعين لإعادة تقييم الأمور.

وأكد بأنه عند الحديث عن استقرار الوضع الوبائي، فإن القطاعات التي يمكن أن تشهد إعادة تشغيلها، هي القطاعات الأكثر تأثراً بالجائحة، مشيراً إلى أن إعادة فتح المؤسسات التعليمية والمساجد مرهون بانتفاء الأسباب التي دعت خلية الأزمة لإغلاقها، وهذين القطاعين تحديدا يتم مناقشتهما أسبوعيا ويتم استعراض المؤشرات والمحاذير.

وفيما يتعلق بمعبر رفح البري، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، بغزة: إن هناك مطلباً ومسعىً فلسطينياً جاداً، بالإضافة إلى تواصل مع الأشقاء المصريين منذ أسابيع لفتح المعبر بالاتجاهين، لحل الكثير من الإشكاليات الإنسانية والاجتماعية للمواطنين سواء العالقين أو من ينوي السفر.

وأضاف: "حتى اللحظة لم نحصل على إجابة واضحة ولم تتهيأ الظروف لدى الجانب المصري من أجل فتح معبر رفح ونأمل أن تتهيأ الظروف قريبا والعمل على فتح المعبر".

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