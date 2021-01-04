"الصحة" بغزة: نفاد الفحص المخبري (P.K.U) الخاص بالأطفال حديثي الولادة





وأضاف في تصريح للوزارة وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: أن الفحص يتم اجراؤه للأطفال خلال الأسبوع الأول من الميلاد، لتحديد معدل الأحماض الأمينية الضرورية لنمو وتكوين الدماغ وتطور الإدراك، أو ما يعرف (الفينيل كيتون)، مشيراً إلى أن تأخير عملية التشخيص والفحص للمواليد، يمكن أن يتسبب في مضاعفات خطيرة علي صحة الأطفال قد تصل الي التخلف العقل.



ووجه الحلبي مناشدة إلى كافة الجهات المعنية بضرورة توفير مادة الفحص لتمكين إجراء الفحص للأطفال حديثي الولادة وتجنيبهم انتكاسات تأخر النمو العقلي.



رام الله - دنيا الوطنحذر مدير عام الخدمات الطبية المساندة بوزارة الصحة بغزة، د.أيمن الحلبي، من التداعيات السلبية على صحة الأطفال حديثي الولادة بعد نفاد أرصدة مادة الفحص المخبري (P.K.U).